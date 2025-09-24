Журфак СПбГУ столкнулся с наплывом олимпиадников на бюджетные места

Итоговое распределение бюджетных мест станет понятнее после завершения приоритетного зачисления и перераспределения незанятых квот.

На журфаке Санкт-Петербургского государственного университета число победителей и призеров олимпиад предварительно превысило количество бюджетных мест. Такая ситуация сложилась сразу на двух программах — "Журналистика" и "Международная журналистика", пишет Фонтанка.

Согласно предварительным конкурсным спискам, на направление "Журналистика" документы подали 20 олимпиадников при 18 бюджетных местах. На "Международной журналистике" зарегистрировали 17 победителей и призеров олимпиад, тогда как для поступления на бюджет предусмотрено 15 мест.

Следом за олимпиадниками в списках находятся 25 абитуриентов с результатом выше 300 баллов. Среди них есть 2 человека, набравших максимальные 310 баллов за 3 предмета.

Окончательно оценить ситуацию можно будет после приоритетного этапа зачисления, который пройдет 1 августа. На нем распределят места по целевой, особой и отдельной квотам. Если все места по этим категориям окажутся заняты, часть абитуриентов общего конкурса действительно может не получить возможности поступить на бюджет.

При этом ситуация пока не является окончательной. Если после приоритетного зачисления места по отдельной, особой или целевой квотам останутся свободными, их передадут в общий конкурс.

Изначально не менее 30 - % бюджетных мест резервируют по трем квотам — по 10 - % на каждую. Для некоторых специальностей, в частности медицинских, инженерных и педагогических, доля целевого приема может быть выше. При незаполненной квоте освободившиеся места распределяют среди участников общего конкурса.

Высокая конкуренция среди олимпиадников наблюдается и на других направлениях СПбГУ. На программе "Математика" они предварительно заняли все 38 бюджетных мест. Значительное количество победителей и призеров олимпиад также оказалось среди поступающих на юридические, экономические, медицинские программы и "Международные отношения".

Подобная ситуация ранее возникала и в других крупных вузах. В 2025 году в ИТМО после приоритетного зачисления все бюджетные места оказались заняты на нескольких направлениях, включая "Разработку программного обеспечения" и "Инженерию искусственного интеллекта". На программе "Компьютерные технологии" приемная комиссия прогнозировала проходной результат не ниже 305 баллов за 3 предмета.

В Высшей школе экономики в 2025 году на программы "Международный бакалавриат по бизнесу и экономике" и "Филология" по общему конкурсу зачислили по одному человеку. Их результаты составили 294 и 300 баллов соответственно.

Проблема распределения бюджетных мест между олимпиадниками и участниками общего конкурса возникала и в приемные кампании 2024 года. Тогда подобная ситуация наблюдалась, в частности, в ВШЭ, ИТМО и на журфаке СПбГУ. В Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова на "Стоматологии" после приоритетного этапа для общего конкурса осталось только одно место. Его получил абитуриент с результатом 310 баллов за 3 предмета.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific