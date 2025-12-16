Мужчина проник в закрытый супермаркет в Волхове, чтобы поспать

Злоумышленника увезли в территориальный отдел полиции.

В Волхове росгвардейцы задержали правонарушителя, проникшего в закрытый супермаркет. Сумма ущерба устанавливается, рассказали в Росгвардии.

Рано утром 12 июня в торговой точке сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и поймали 28-летнего жителя Калининградской области, который повредил закрытую входную дверь и проник в помещение на Волгоградской улице, чтобы поспать.

Злоумышленника увезли в территориальный отдел полиции, по данному факту проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: подростки ограбили магазин в поселке Ульяновка, угрожая ножом. Ущерб оценили в 10,3 тыс. рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти