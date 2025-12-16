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Мужчина проник в закрытый супермаркет в Волхове, чтобы поспать
Сегодня, 16:09
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Мужчина проник в закрытый супермаркет в Волхове, чтобы поспать

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Злоумышленника увезли в территориальный отдел полиции.

В Волхове росгвардейцы задержали правонарушителя, проникшего в закрытый супермаркет. Сумма ущерба устанавливается, рассказали в Росгвардии. 

Рано утром 12 июня в торговой точке сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и поймали 28-летнего жителя Калининградской области, который повредил закрытую входную дверь и проник в помещение на Волгоградской улице, чтобы поспать. 

Злоумышленника увезли в территориальный отдел полиции, по данному факту проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: подростки ограбили магазин в поселке Ульяновка, угрожая ножом. Ущерб оценили в 10,3 тыс. рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: волхов, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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