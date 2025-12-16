Эксперты дали россиянам советы по успешному закрытию кредитов

В первую очередь заемщикам необходимо внимательно читать кредитные договоры.

Экономисты прокомментировали инициативу ЛДПР, направленную на изменение структуры кредитных платежей, и поделились практическими рекомендациями для заемщиков. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил министру финансов РФ Антону Силуанову закрепить принцип, по которому не менее 50% каждого платежа по кредиту должно направляться на погашение основного долга. Как отмечается в документе, реализация этого подхода позволит ускорить снижение задолженности, уменьшить концентрацию процентов в начале срока и снизить долговую нагрузку на граждан.

Опрошенные изданием "Вечерний Санкт-Петербург" эксперты-экономисты подчеркнули, что в первую очередь заемщикам необходимо внимательно читать кредитные договоры. По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, банки заинтересованы в получении процентов, а не в досрочном погашении долга клиентом. Он отметил, что для успешного погашения кредита необходимо строго следовать графику платежей и иметь соответствующий доход.

Экономист Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики, подтвердил, что наиболее эффективным инструментом для быстрого закрытия кредита являются дополнительные платежи. Он объяснил, что такие взносы позволяют либо сократить срок кредита, либо уменьшить размер ежемесячного платежа при сохранении срока. Финансовая организация обязана проводить перерасчет при поступлении средств сверх обязательного платежа. По его словам, этим инструментом активно пользуются многие россияне, и совершать такие платежи можно с любой удобной периодичностью.

Кроме того, Михаил Беляев обратил внимание на психологический аспект кредитования. Он подчеркнул, что отношение к долгу во многом зависит от финансового бремени: для одних кредит является тяжелым моральным грузом, от которого хочется избавиться, а для других – комфортной платой за пользование вещью. По мнению эксперта, именно психологическое состояние заемщика является ключевым фактором, из-за которого общие экономические рекомендации работают лишь приблизительно.

Ранее экономист Чирков объяснил, как избежать неоправданных трат во время отпуска.

Фото: Pxhere