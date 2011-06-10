Число самозанятых в Петербурге выросло на четверть за 2025 год

На начало февраля 2026 года в городе зарегистрировано 1,03 млн плательщиков налога на профессиональный доход.

Количество самозанятых в Петербурге за год увеличилось на 25,9% и впервые превысило миллион человек. На начало февраля 2026 года в городе было зарегистрировано 1,03 млн плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) против 818 тысяч годом ранее, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Несмотря на значительный рост, темпы немного замедлились: за аналогичный период 2024–2025 годов число самозанятых увеличивалось на 31,2%.

Из общего числа зарегистрированных на начало февраля 2026 года 94,8% (976 629 человек) — физические лица, а 5,2% (53 314) — индивидуальные предприниматели. По сравнению с прошлым годом пропорция практически не изменилась: число самозанятых физлиц выросло на 26%, а ИП — на 22,7%.

Самозанятость остаётся популярным режимом для легализации доходов благодаря низкой налоговой ставке — 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Рост числа самозанятых также связан с развитием цифровых платформ и упрощением регистрации через приложение "Мой налог".

Фото: Pexels