Петербург впервые вошёл в число регионов со средней зарплатой выше 150 тыс. рублей

По итогам декабря 2025 года средняя зарплата в городе достигла 168 тыс. рублей

Петербург впервые попал в список регионов России, где среднемесячная зарплата превысила 150 тысяч рублей. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в декабре 2025 года этот показатель в Северной столице достиг 168 165 рублей, сообщает ТАСС.

Всего по итогам последнего месяца года зарплату выше 150 тысяч рублей зафиксировали в 11 регионах страны. Лидерами стали Москва (288 524 рубля), Чукотский автономный округ (281 482 рубля) и Магаданская область (249 335 рублей). Также в список вошли Камчатский край с показателем 206 676 рублей, Ямало-Ненецкий АО — 216 795 рублей, Ханты-Мансийский АО — 199 885 рублей, Республика Саха (Якутия) — 192 925 рублей, Ненецкий АО — 191 388 рублей, Сахалинская область — 185 621 рубль, Мурманская область — 181 140 рублей, Санкт-Петербург — 168 165 рублей и Московская область — 156 426 рублей.

Месяцем ранее, в ноябре 2025 года, среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей получали только жители четырёх регионов: Чукотского АО (211 768 рублей), Магаданской области (244 130 рублей), Ямало-Ненецкого АО (157 915 рублей) и Москвы (171 302 рубля).

Ранее Piter.TV сообщал, что Петростат обнародовал данные о номинальных доходах горожан..

Фото: pxhere.com