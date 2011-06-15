Средняя зарплата в Петербурге достигла 168 тыс рублей в декабре 2025 года

Петростат обнародовал данные о номинальных доходах горожан. Лидерами по оплате труда стали добыча полезных ископаемых и воздушный транспорт, аутсайдерами – гостиницы и почтовые службы.

Петростат опубликовал данные о средней номинальной заработной плате в Петербурге за декабрь 2025 года. Показатель достиг 168 165 рублей. С учетом инфляции реальные доходы горожан выросли на 43,8% по сравнению с ноябрем и на 2,7% относительно декабря 2024 года.

Наиболее высокая оплата труда зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых – в среднем 622 934 рубля, что в 3,7 раза превышает общегородской уровень. Второе место занял воздушный и космический транспорт со средней зарплатой 335 981 рубль, это вдвое выше среднего. Тройку лидеров замкнула финансовая и страховая деятельность с показателем 311 533 рубля, что в 1,9 раза больше среднегородского.

В число высокооплачиваемых также вошли сфера информации и связи (258 722 рубля), госуправление (227 034 рубля), культура и спорт (209 274 рубля), научные исследования (201 613 рублей) и энергетика (198 222 рубля).

Самые низкие зарплаты отмечены в почтовой связи и курьерской службе – 77 597 рублей, что составляет 46% от среднего уровня. Аутсайдерами также стали гостиницы и общепит с показателем 77 533 рубля.