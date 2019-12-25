Доля удельного веса пятирублевых купюр в общем количестве банкнот по итогам 2025 года достигла 5%.

В России второй год подряд растет доля пятирублевых банкнот. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Центробанка России.

Отмечается, что доля удельного веса пятирублевых купюр в общем количестве банкнот по итогам 2025 года достигла 5%. В 2024-м показатель составлял лишь 4%. Напомним, в марте 2023 года ЦБ возобновил печать десятирублевой и пятирублевой купюр. Тогда доля пятирублевых банкнот составляла 3%.

Заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов отмечал, что решение заменить десятирублевую и пятирублевую банкноты пришло из-за их быстрого износа. При этом чеканка металлических рублей оказалась затратной, а люди предпочитают бумажные деньги.

Фото: pxhere.com