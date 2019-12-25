В парламент Литвы внесли законопроект о снятии запрета на ядерное оружие

Юозас Олекас напомнил о роли ядерного щита НАТО для Прибалтики.

Сейм (парламент) Литвы согласился рассмотреть инициированный президентом страны Гитанасом Науседой законопроект об отказе от запрета на размещение на территории прибалтийского государства ядерного оружия. С трибуны законодатели презентовали инициативу на пленарном заседании. "За" развитие документа проголосовали 89 депутатов при шести воздержавшихся и 11 голосовавших "против". В тексте говорится о том, что из литовской конституции будет вычеркнута 137-я статья. В ней сейчас содержится запрет нахождения на территории Литвы оружия массового поражения, в том числе ядерного.

С учетом того, что ядерный щит НАТО является одним из важнейших средств сдерживания, конституционный запрет, не разрешающий Литве размещать на своей территории при угрозе агрессии или в интересах коллективной безопасности ядерное оружие, не соответствует изменившейся ситуации в сфере безопасности Юозас Олекас, спикер парламента Литвы

Напомним, что президент Гитанас Науседа провел на прошлой неделе совещание с участием председателя местного правительства, министра обороны, спикера Сейма, председателей парламентских фракций. Участники единогласно поддержали намерение лидера страны отказаться от этого конституционного запрета. За изменение конституции Сейм должен проголосовать дважды с трехмесячным перерывом. Такое нововведение должно быть поддержано квалифицированным большинством - 94 из 141 депутатов.

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