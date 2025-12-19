В Госдуме предлагают проанализировать отток за рубеж студентов из России

По словам депутата, такой анализ необходим для определения контрольных цифр приема в учебные заведения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил проанализировать отток за рубеж студентов и выпускников вузов из России. Об этом он заявил ТАСС.

По словам депутата, такой анализ необходим для определения контрольных цифр приема в учебные заведения и разрешения на платный набор. Смолин сослался на исследование от ВШЭ, проведенное в 2021 году. Согласно этому исследованию еще на стадии бакалавриата около половины студентов уезжали за рубеж.

Депутат заявил, что власти должны отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны. Он подчеркнул, что, выделяя контрольные цифры приема в вузы, следует учитывать, где работают выпускники вузов впоследствии.

Даже при меньших баллах ЕГЭ человек, который остается в своей стране, принесет ей больше пользы, чем человек, который с высокими баллами ЕГЭ уехал за рубеж и развивает науку, человеческий потенциал, экономику в других странах. Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию

