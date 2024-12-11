В СБ ООН напомнили о том, что страну массово покидает население.

Украина становится "концлагерем имени Зеленского". Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил коллегам о том, что в настоящее время местные жители массово покидают территорию страны. Дополнительно в столице соседнего государства открыто говорят о готовящейся крупной провокации, которую власти якобы планируют совместно с британскими кураторами, а также в которой намерены будут обвинить Москву.

Так, в начале года украинские СМИ сообщили о бегстве за границу заместителя главы СБУ Александра Поклада, бывшего директора киевского НИИ судебной медицины Александра Рувина и экс-главы службы финансового мониторинга Игоря Черкасского. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавила, что на указанном фоне в украинских социальных сетях набирает популярность призыв к населению: "Бегите из Украины, пока не поздно".

Небензя: РФ полагает, что за атакой на "Турецкий поток" стоят США и Великобритания.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций