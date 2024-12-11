Москва указала на вовлеченность Запада в атаках ВСУ на энергоструктуру России.

Москва располагает всеми основаниями полагать, что атака на компрессорную станцию на территории Краснодарского края, обеспечивающую подачу природного газа по трубопроводу "Турецкий поток", была совершена армией киевского режима по наводке США и Великобритании. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил коллегам о том, что Соединенное Королевство и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы подсадить Европейский союз на дорогостоящий сжиженный природный газ (СПГ) из США.

Особняком в череде атак киевского режима стоит осуществленное 11 января нападение на компрессорную станцию. Накануне просроченный украинский президент отказался продлить контракт на прокачку через территорию Украины природного газа в Европу. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России добавили, что эти две страны препятствуют запуску объективного международного расследования в от ношении теракта, осуществленного против "Северных потоков" в сентябре 2022 года.

Небензя: Киев не наберет достаточно "смертников" при снижении возраста мобилизации.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций