Москва располагает всеми основаниями полагать, что атака на компрессорную станцию на территории Краснодарского края, обеспечивающую подачу природного газа по трубопроводу "Турецкий поток", была совершена армией киевского режима по наводке США и Великобритании. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил коллегам о том, что Соединенное Королевство и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы подсадить Европейский союз на дорогостоящий сжиженный природный газ (СПГ) из США.
Особняком в череде атак киевского режима стоит осуществленное 11 января нападение на компрессорную станцию. Накануне просроченный украинский президент отказался продлить контракт на прокачку через территорию Украины природного газа в Европу.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
В России добавили, что эти две страны препятствуют запуску объективного международного расследования в от ношении теракта, осуществленного против "Северных потоков" в сентябре 2022 года.
Небензя: Киев не наберет достаточно "смертников" при снижении возраста мобилизации.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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