В России напомнили о массовом бегстве украинцев из страны.

Киевские власти не смогут набрать достаточно "смертников" в том случае, даже если пойдут на снижение возраста мобилизации граждан с 25 до 18 лет. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил коллегам о том, что многие украинцы в этой возрастной категории уже бежали из страны. По мнению спикера, киевский режим бесславно рухнет, по аналогии с тем, как в 20221 году в Афганистане пал проамериканский режим.

Не замечая возмущений не желающих отправляться в бессмысленную мясорубку простых украинцев в насильственной мобилизации, они сегодня настаивают на том, чтобы просроченный украинский эстрадный артист снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Глава российского диппредставительства указал на то, что украинцы все более явно демонстрируют собственное нежелание воевать за коррумпированную клику Владимира Зеленского и геополитические интересы международных союзников.

Зеленский боится любых переговоров, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций