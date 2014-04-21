Зеленский боится любых переговоров, заявил Небензя

В СБ ООН напомнили о ряде отказов украинских властей по мирным инициативам.

Мир для лидера киевского режима Владимира Зеленского - это "самый страшный сценарий", потому что в этом случае политику и бывшему юмористу придется пойти на выборы в его стране и лишиться власти. А на текущий момент, согласно местным социологическим опросам, кандидатуру Зеленского на высший должностной пост поддерживает только 11 процентов населения. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил коллегам о том, что украинские чиновники отказались от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене военнопленными с Москвой.

.... Придется потом отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа, сделав его пешкой в геополитической игре Запада против России. Поэтому любых переговоров он боится как огня, отвергая одну за другой мирные инициативы. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал западных кураторов Киева соучастниками теракта против Кириллова.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций