В Петербурге вынесли приговор женщине, после удара которой посетитель бара лишился зрения на один глаз

Женщина частично признала вину.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Екатерине Михайловой по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошёл ночью 12 сентября 2024 года в баре "Ред Моррисон". По материалам дела, между посетителями заведения вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры женщина ударила посетителя бара по голове. От удара разбились очки, которые были на потерпевшем, а осколки серьёзно травмировали его правый глаз. После этого обвиняемая нанесла ещё несколько ударов в область головы.

Медики диагностировали у пострадавшего тяжёлую травму глаза с обширным проникающим ранением глазного яблока. Потребовалось проведение нескольких операций. Последствия травмы оказались необратимыми: зрение существенно ухудшилось, а цвет повреждённого глаза изменился из-за утраты радужной оболочки. Эксперты квалифицировали полученные повреждения как тяжкий вред здоровью.

В суде Екатерина Михайлова частично признала вину. Она согласилась с обстоятельствами произошедшего, однако заявила, что не намеревалась причинять столь серьёзные последствия. По её словам, удар был нанесён наотмашь. Подсудимая также выразила раскаяние.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 111 УК РФ. В качестве наказания ей назначили два года лишения свободы условно. Испытательный срок также составит два года.

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Фото: unsplash (qui nguyen)