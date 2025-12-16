Драка в Графском переулке обернулась уголовным делом

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после драки в Центральном районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, ночью 18 июня в Графском переулке между несколькими мужчинами произошел конфликт, связанный с девушкой, в ходе которого 21-летний местный житель произвел выстрел из пускового устройства П-4. В результате никто не пострадал.
В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском районе задержали мужчину, который избил водителя скорой медицинской помощи. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Фото: пресс-служба Росгвардии
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