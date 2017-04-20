Драка у станции метро "Адмиралтейская" закончилась госпитализацией двоих мужчин

В отношении одного из участников составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Полиция организовала проверку по факту драки около станции петербургского метро "Адмиралтейская", сообщили в МВД России.

Правоохранителям вечером 5 июля поступили сведения о потасовке возле дома 4/1 по Малой Морской улице. На месте поймали 38-летнего местного жителя, он был доставлен в отдел. В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, его поместили в специальное помещение для административно задержанных лиц. Еще двоих мужчин 38 и 39 лет госпитализировали в больницу. После оказания помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что драка в Графском переулке обернулась уголовным делом.

Фото: Piter.TV