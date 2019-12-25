Петербуржец устроил драку в баре на проспекте Науки

Пострадавшего госпитализировали в Городскую многопрофильную больницу №2.

Росгвардейцы задержали посетителя бара, устроившего драку в Калининском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 15 июля персонал заведения на проспекте Науки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. В ходе конфликта неизвестный избил 20-летнего молодого человека, а затем скрылся. На улице Бутлерова по приметам обнаружили и поймали 28-летнего злоумышленника.

Пострадавшего госпитализировали в Городскую многопрофильную больницу №2, а напавшего увезли в 3-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала стрелка возле кафе во Всеволожске. Изначально возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), затем действия фигуранта дополнительно квалифицировали по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: пресс-служба Росгвардии