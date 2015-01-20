Роспатент отказал в регистрации бренда певца Shaman "Я русский"

Заявки на регистрацию товарного знака были поданы в октябре 2024 года.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказал певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman, в регистрации бренда "Я русский". Об этом следует из данных службы.

Заявки на регистрацию товарного знака были поданы в октябре 2024 года. В числе брендируемых товаров и услуг были указаны водка, кафе и рестораны, а также салоны красоты, одежда, ювелирные изделия и другое. Решение об отказе приняли 27 августа 2025 года.

Фото: Telegram / SHAMAN