Роспатент отказал в регистрации бренда певца Shaman "Я русский"
Сегодня, 10:52
Заявки на регистрацию товарного знака были поданы в октябре 2024 года.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказал певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman, в регистрации бренда "Я русский". Об этом следует из данных службы.

Заявки на регистрацию товарного знака были поданы в октябре 2024 года. В числе брендируемых товаров и услуг были указаны водка, кафе и рестораны, а также салоны красоты, одежда, ювелирные изделия и другое. Решение об отказе приняли 27 августа 2025 года.

Фото: Telegram / SHAMAN

Теги: shaman, регистрация товарного знака, роспатент
Категории: Лента новостей, Новости России,

