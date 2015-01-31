Шведская компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом сообщается в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.
Отмечается, что в четверг, 17 апреля, бренд зарегистрировал товарный знак, а датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года. Кроме того, в начале февраля Роспатент зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок. Напомним, с 2022 года компания остановила продажи в России
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Фото: pxhere.com
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