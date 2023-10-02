В петербургских ТЦ пустуют 3,4% помещений

К концу декабря на рынке заработают два новых районных центра.

По итогам III квартала 2024 года вакантность в торговых центрах Петербурга – на исторических минимумах. В городе пустуют лишь 3,4% помещений, подсчитали аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

В Северной столице ожидался ввод рекордного за последние 4 года объема торговых площадей (79 тыс. "квадратов"), но открытие нескольких ТРЦ перенеслось на 2025 год. Планируется, что к концу декабря на рынке заработают два новых районных центра – "Небо" и "Лунапарк", суммарной площадью 36,2 тыс. "квадратов". Открытие ТРК "Парк Молл", ТЦ в Колпино на улице Пролетарской и второй очереди ТРЦ "Экопарк" в Мурино сдвинулось на более поздние сроки.

Резкое падение вакансии во II квартале было связано с поглощением пустующих площадей, ранее занимаемых магазинами IKEA, маркетплейсом "Мегамаркет" (более 55 тыс. кв. м). В дальнейшем можно ожидать стабилизации вакантности на уровне около 3% с учетом сдержанного ввода новых торговых площадей. Запланированные на конец 2024 г. открытия малоформатных ТЦ в Санкт-Петербурге не окажут значительного влияния на показатель. Ирина Царькова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)