В петербургских ТК организуют постоянные центры медицинской диагностики

В таких центрах можно будет пройти первый этап диспансеризации.

В крупных торговых комплексах Петербурга организуют постоянные центры медицинской диагностики, заявил глава города. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе Смольного.

Проект "Территория здоровья" реализуется в Северной столице с 2019 года: городские организации, медицинские учреждения и общественные объединения совместно проводят в торговых центрах акции. В ходе них посетители могут получить бесплатную консультацию врачей, пройти диагностику, посетить занятия по здоровому образу жизни и правильному питанию.

За последние годы уже проведено более 40 таких акций. Тысячи людей получили консультации и прошли обследования в подобных "мини-поликлиниках". Отзывы только положительные. Торговые центры давно перестали быть местом, куда люди ходят только за покупками. <…> Считаю, что следующим шагом должна стать организация постоянных центров диагностики в крупных торговых комплексах. В таких центрах можно будет пройти первый этап диспансеризации. Губернатор Петербурга

Эксперимент стартовал с торгово-развлекательного центра "Питерлэнд". В нем проект "Территория здоровья" будет работать с 23 по 25 августа.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге к середине августа план по диспансеризации уже выполнен почти на 60%.

Фото: пресс-служба Смольного