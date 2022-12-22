Горожан ждут в ТРЦ "Питерлэнд".

"Территория здоровья" будет работать 23-25 августа в Петербурге. Горожане могут проверить здоровье в ТРЦ "Питерлэнд". Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Посетители смогут посетить зоны, оборудованные тренажёрами, макетами и диагностическими приборами. Все желающие смогут получить абсолютно бесплатно консультацию врачей-специалистов и пройти диагностику.

В зоне управления сердечно-сосудистыми рисками будет работать терапевт. В зоне профилактики болезней эндокринной системы можно сдать экспресс-анализы на содержание глюкозы в крови. Пациентов примет офтальмолог. Кроме того, здесь можно будет пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Проверить здоровье можно абсолютно бесплатно.

"Территория здоровья" в ТРЦ "Питерлэнд" будет работать: 23 и 25 августа — с 14:00 до 20:00; в субботу, 24 августа, — с 11:00 до 17:00. Пресс-служба ГЦМП

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Фото: Telegram / ГЦМП СПб