В Петербурге к середине августа план по диспансеризации уже выполнен почти на 60%

В 2023 году ранняя диагностика позволила выявить почти 200 тысяч заболеваний, о которых пациенты не знали, и начать своевременное лечение.

С начала года диспансеризацию в Санкт-Петербурге прошли более 1,88 млн человек, что составляет 59% от плана, превысив прошлогодний показатель в 51,7% (1,43 млн человек). Об этом рассказали в Смольном.

В 2023 году ранняя диагностика позволила выявить почти 200 тысяч заболеваний, о которых пациенты не знали, и начать своевременное лечение. Расширение охвата диспансеризации и обновление медучреждений способствовали успешному выполнению планов здравоохранения города.

Обычная диспансеризация включает профилактический осмотр, скрининг на онкологию, анализы крови и консультации врачей-специалистов. Для граждан до 40 лет она проводится раз в три года, а после 40 – ежегодно. Запись доступна через телефон 122, портал "Госуслуги", сайт "Здоровье петербуржца" и районные поликлиники.

Фото: Смольный