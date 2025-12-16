Петербургские ТЦ теряют посетителей: трафик упал на 5% с начала года

Эксперты прогнозируют, что классический шопинг продолжит терять свою долю, однако это может быть частично компенсировано ростом посещаемости неторговых операторов, таких как фитнес-клубы и досуговые зоны.

Торговые центры Петербурга столкнулись с заметным снижением посещаемости. По данным на май, трафик в объектах торговой недвижимости города сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в других регионах России падение составило всего 2% или же показатели остались на уровне 2025 года, информирует "Деловой Петербург".

Аналитики отмечают, что изменения в поведении покупателей также влияют на структуру расходов. Доля трат на одежду снизилась с 56% до 51%, в то время как расходы на электронику и бытовую технику немного выросли – с 26% до 27%. В то же время, заведения общественного питания в торговых центрах стали более популярными, и их доля в структуре расходов увеличилась с 12% до 17%.

Эксперты прогнозируют, что классический шопинг продолжит терять свою долю, однако это может быть частично компенсировано ростом посещаемости неторговых операторов, таких как фитнес-клубы и досуговые зоны. Директор федеральной компании "Этажи" в Петербурге, Юрий Изосимов, подчеркивает, что, несмотря на падение трафика, вопрос о том, насколько он конвертируется в реальные покупки, остается открытым. Он также отмечает, что в офлайн-ритейле наблюдается рост числа "покупателей-туристов", которые могут просто гулять по торговым центрам, не совершая покупок.

В целом, рынок торговых центров в России продолжает адаптироваться к новым условиям, и эксперты подчеркивают необходимость дальнейших изменений и реконцепций для привлечения покупателей.

Ранее мы сообщили о том, что средний чек на стакан кофе в Петербурге вырос до 213 рублей.

Фото: Piter.TV