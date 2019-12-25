Петербург и Ленобласть лидируют по ввод новых ТЦ в России

Всего по стране за первое полугодие появилось 77,7 тысячи квадратных метров новой торговой недвижимости, что на 6% превышает прошлогодние показатели.

Петербург и Ленинградская область лидируют среди российских регионов по вводу новых торговых комплексов в первой половине текущего года, свидетельствуют данные консалтинговой компании CORE.XP.

Только в городской агломерации за указанный период введено свыше 60,7 тысячи квадратных метров коммерческих помещений, что эквивалентно 78% от всей площади вновь открытых торговых пространств в стране. Этому способствовало строительство двух крупных торгово-развлекательных центров — "Парк Молл" на проспекте Просвещения и "Небо" в Мурино.

