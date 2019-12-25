В Петербурге за июль освободили 93 незаконно занятых помещения

Каждый объект после высвобождения был опечатан и передан соответствующим районным жилищным агентствам для дальнейшей эксплуатации.

В июле текущего года в Петербурге завершилось освобождение 93 нежилых помещений общей площадью более 5000 квадратных метров, расположенных в 13 административных округах города, об этом сообщили в пресс-центре комитета по контролю за имуществом.

Из указанного числа объектов подавляющее большинство — 90 помещений — были освобождены владельцами добровольно. Три объекта пришлось освободить в принудительном порядке. Одиннадцать помещений продолжали использоваться собственниками после истечения срока договора аренды, остальные 82 эксплуатировались без наличия правовых оснований.

Освобожденные помещения включают разнообразные типы объектов: гостиницы эконом-класса, офисные пространства, станции технического обслуживания автомобилей, промышленные мастерские, складские помещения и торговые точки розничной торговли, уточняют в ведомстве. Каждый объект после высвобождения был опечатан и передан соответствующим районным жилищным агентствам для дальнейшей эксплуатации.

