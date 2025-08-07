  1. Главная
Сегодня, 14:22
На Ленинском проспекте и улице Доблести изъяли более 1 тонны арбузов и дынь

Рейд состоялся 7 августа.

В Красносельском районе Петербурга сотрудники городского комитета по контролю за имуществом пресекли незаконную торговлю арбузами и дынями. 

По информации ведомства, рейд состоялся 7 августа. Были снесены две точки – на Ленинском проспекте, 129, и на улице Доблести, 18. Всего изъяли свыше 1 тонны бахчевых культур. 

Мы продолжаем наводить порядок на улицах города. Если заметили подобные нарушения, сообщайте! Вместе сделаем наш город лучше. 

Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в ходе рейдов в июле сотрудники ККИ Петербурга изъяли 1 тонну фруктов и овощей. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

