На Ленинском проспекте и улице Доблести изъяли более 1 тонны арбузов и дынь

Рейд состоялся 7 августа.

В Красносельском районе Петербурга сотрудники городского комитета по контролю за имуществом пресекли незаконную торговлю арбузами и дынями.

По информации ведомства, рейд состоялся 7 августа. Были снесены две точки – на Ленинском проспекте, 129, и на улице Доблести, 18. Всего изъяли свыше 1 тонны бахчевых культур.

Мы продолжаем наводить порядок на улицах города. Если заметили подобные нарушения, сообщайте! Вместе сделаем наш город лучше. Пресс-служба ККИ Петербурга

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга