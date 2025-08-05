В ходе рейдов в июле сотрудники ККИ Петербурга изъяли 1 тонну фруктов и овощей

Также эвакуирован молоковоз на Прибрежной улице.

В ходе июльских рейдов сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга пресекли 71 нарушение: они демонтировали незаконные точки с овощами и фруктами, павильоны, киоски, автолавки и "силомеры". Были охвачены территории у станций метро "Пионерская", "Удельная", "Старая деревня", "Проспект Ветеранов", "Автово", "Черная речка", "Улица Дыбенко", "Рыбацкое" и "Проспект Просвещения". Об этом сообщили в ведомстве 5 августа.

Изъято свыше 1 тонны фруктов и овощей, а также эвакуирован молоковоз на Прибрежной улице.

С 1 августа разрешена сезонная торговля бахчевыми. ККИ будет контролировать соблюдение правил. Нелегальная торговля будет пресекаться. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что снос спорткомплекса площадью более 9 тыс. "квадратов" в Приморском парке Победы продолжается.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга