Снос спорткомплекса площадью более 9 тыс. "квадратов" в Приморском парке Победы продолжается

Объект разобран на 20%.

В Приморском парке Победы продолжают снос спортивного комплекса Sport Palace, площадь которого составляет более 9 тыс. "квадратов". Разборка длится три недели, сообщили в комитете по контролю за имуществом Петербурга.

К настоящему моменту демонтированы стеклянные конструкции и купол нижнего теннисного корта вместе с примыкающими помещениями. Объект разобран на 20%.

Демонтаж ведется вручную, для погрузки и сортировки крупных элементов используется специальная техника. Кроме того, применяются щадящие технологии, чтобы сохранить зеленые насаждения и минимизировать воздействие на экосистему парка. Работы идут по графику.

Ранее мы рассказывали о том, что снос незаконной пекарни стартовал на Московском проспекте.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга