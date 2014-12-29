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Снос спорткомплекса площадью более 9 тыс. "квадратов" в Приморском парке Победы продолжается

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Объект разобран на 20%.

В Приморском парке Победы продолжают снос спортивного комплекса Sport Palace, площадь которого составляет более 9 тыс. "квадратов". Разборка длится три недели, сообщили в комитете по контролю за имуществом Петербурга. 

К настоящему моменту демонтированы стеклянные конструкции и купол нижнего теннисного корта вместе с примыкающими помещениями. Объект разобран на 20%. 

Демонтаж ведется вручную, для погрузки и сортировки крупных элементов используется специальная техника. Кроме того, применяются щадящие технологии, чтобы сохранить зеленые насаждения и минимизировать воздействие на экосистему парка. Работы идут по графику. 

Ранее мы рассказывали о том, что снос незаконной пекарни стартовал на Московском проспекте. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: приморский парк победы, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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