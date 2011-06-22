В 2026 году в Петербурге откроют 4 новых торговых центра

В 2026 году рынок торговой недвижимости Петербурга ожидает оживление: по прогнозам консалтинговой компании Nikoliers, до конца года в городе планируется открытие четырёх новых торговых центров. При этом первый квартал прошёл без ввода новых объектов.

Общий объём площадей, который должен появиться на рынке, составит около 40 тысяч квадратных метров. Все анонсированные проекты относятся к малоформатному сегменту (площадью до 20 тыс. кв. м). Посетители смогут оценить новые ТЦ во втором полугодии: откроются "ЭкоПарк Парнас", "Kronung Солнечный" и торговый центр у станции метро "Международная". Четвёртый объект — "Kronung Новогорелово" — вводится в эксплуатацию поэтапно.

Как отмечают эксперты, отрасль демонстрирует смещение в сторону районных форматов, интегрированных непосредственно в жилую застройку. Меняется и состав арендаторов: если раньше главными "магнитами" трафика были продуктовые супермаркеты, то теперь всё большую роль играют фитнес-клубы и досуговые зоны.

Несмотря на уход некоторых иностранных брендов, крупные игроки продолжают инвестировать в новые форматы и развитие онлайн-продаж. Партнёрство с маркетплейсами становится обязательным стандартом для ретейлеров.

Однако пока потребительская активность остаётся ниже прошлогодней. По данным аналитиков, посещаемость торговых центров с начала года уступает показателям 2025 года на 3,6%, и эта тенденция может сохраниться в ближайшие месяцы.

