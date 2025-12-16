Концерт "Танцевальный час"

Концерт состоится 7 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. Стартует мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ожидается яркая панорама классической музыки, где ритм и движение увлекут за собой, погружая слушателей в упоительную стихию танца. Программа прозвучит на одном дыхании.

В концерте собраны оркестровые шедевры русских и европейских композиторов – от задорной "Пляски скоморохов" до торжественных полонезов, от изящных дворцовых танцев до темпераментных цыганских плясок. Прозвучат номера из опер Сметаны и Понкьелли, вальс Чайковского, Венгерский танец Брамса и польки Иоганна Штрауса.

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижером будет Анатолий Семенов.

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