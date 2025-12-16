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Концерт "Танцевальный час"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Танцевальный час"

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Концерт состоится 7 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. Стартует мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ожидается яркая панорама классической музыки, где ритм и движение увлекут за собой, погружая слушателей в упоительную стихию танца. Программа прозвучит на одном дыхании. 

В концерте собраны оркестровые шедевры русских и европейских композиторов – от задорной "Пляски скоморохов" до торжественных полонезов, от изящных дворцовых танцев до темпераментных цыганских плясок. Прозвучат номера из опер Сметаны и Понкьелли, вальс Чайковского, Венгерский танец Брамса и польки Иоганна Штрауса. 

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижером будет Анатолий Семенов. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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