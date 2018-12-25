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Концерт "Мелодии веранды"
Вчера, 19:00
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Концерт "Мелодии веранды"

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Концерт пройдет 9 августа в музее-усадьбе Н. К. Рериха в Изваре. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Ленинградская государственная областная филармония открывает цикл концертов "Музыка усадеб", который состоится в исторических усадьбах области. 

Началом "Музыки усадеб" стала премьера балета Игоря Стравинского "Весна священная". "Мелодии веранды" – продолжение этого проекта. Музыканты под управлением Михаила Голикова выступят на веранде усадебного дома, а посетители смогут услышать музыку под открытым небом. Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Астора Пьяццоллы и других композиторов.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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