Концерт "Мелодии веранды"

Ленинградская государственная областная филармония открывает цикл концертов "Музыка усадеб", который состоится в исторических усадьбах области.
Началом "Музыки усадеб" стала премьера балета Игоря Стравинского "Весна священная". "Мелодии веранды" – продолжение этого проекта. Музыканты под управлением Михаила Голикова выступят на веранде усадебного дома, а посетители смогут услышать музыку под открытым небом. Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Астора Пьяццоллы и других композиторов.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все