Концерт "Мелодии веранды"

Концерт пройдет 9 августа в музее-усадьбе Н. К. Рериха в Изваре. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Ленинградская государственная областная филармония открывает цикл концертов "Музыка усадеб", который состоится в исторических усадьбах области. Началом "Музыки усадеб" стала премьера балета Игоря Стравинского "Весна священная". "Мелодии веранды" – продолжение этого проекта. Музыканты под управлением Михаила Голикова выступят на веранде усадебного дома, а посетители смогут услышать музыку под открытым небом. Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Астора Пьяццоллы и других композиторов. Фото: предоставлено организаторами мероприятия