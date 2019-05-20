Алиса Фрейндлих отмечает 90-летие

Актрису театра и кино, народную артистку СССР Алису Фрейндлих поздравил президент РФ Владимир Путин.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отметит свой 90-летний юбилей в тёплой атмосфере, в окружении близких людей и коллег. Празднование пройдёт в формате камерного капустника "Алисник", подготовленного для неё семьёй (дочерью Варварой, внуками Никитой и Анной, тремя правнуками) и актёрским коллективом Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, в котором актриса служит более 40 лет.

Алиса Фрейндлих, за свою долгую карьеру работавшая с такими режиссёрами, как Георгий Товстоногов, Темур Чхеидзе и Андрей Могучий, сохраняет прекрасную творческую форму и продолжает сниматься в кино, пишет ТАСС.

К юбилею актрисы выпущен фотоальбом "Дыша одним дыханьем…", в котором она предстаёт вместе с Олегом Басилашвили и Михаилом Пиотровским. В альбоме Фрейндлих делится воспоминаниями о блокадном детстве, размышлениями о профессии и любовью к Санкт-Петербургу. В нём также опубликовано её высказывание: "Наверное, нет безоблачно, безостановочно счастливых людей. Только болван счастлив всё время! Верю в то, что дающему — воздаётся. Нужно больше отдавать".

Ранее Piter.TV сообщал, что Дмитрий Маликов представил петербуржцам фильм "Звёзды в Сибири".

Фото: официальный сайт Алисы Фрейндлих