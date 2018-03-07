Дмитрий Маликов представил петербуржцам фильм "Звёзды в Сибири"

Piter.tv поговорил с Дмитрием Маликовым и узнал некоторые детали о фильме.

В Петербурге 1 декабря состоялся предпремьерный показ фильма "Звезды в Сибири". Жителям Петербурга фильм лично представил певец Дмитрий Маликов, который также снялся в новогодней картине. Артист отметил, что участие в съемках "Звёзды в Сибири" стало для него интересным опытом.

По сюжету, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Маликов, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова отправляются в необычные сибирские гастроли. Популярные артисты играют в проекте самих себя – звезд, которые поехали на корпоратив в Сибирь и застряли в маленькой деревне.

Piter.tv поговорил с Дмитрием Маликовым и узнал некоторые детали о фильме.

– Что вдохновило на съемке в проекте "Звезды в Сибири"? Возможны особенности сценария или сама идея понравилась?

Общение с продюсерами. В первую очередь, с Сергеем Светлаковым, который просто смог в нашем личном общении убедить меня, что это будет интересно, здорово, качественно, полезно, весело. И в итоге вот сейчас после московской премьеры он подошел ко мне и говорит: "Ну, видишь, я тебя не подвёл". Я говорю: "Нет, ты меня не подвёл".

– Какой эпизод или сцена в фильме стали наиболее запоминающимися для вас?

Ну, они все хороши, эти сцены. И дуэль на шпагах с Батрутдиновым, и когда меня парили в бане. И когда она пыталась меня, так сказать, не скажу, изнасиловать, но, по крайней мере, проявляла слишком явные знаки внимания. Мне бы очень хотелось, чтобы этот фильм создал новогоднее настроение. Он с 5 декабря выходит, уже как бы Новый год близко. Если он понравится в первые две недели, то он сохранится, и на Новый год будет показываться. Частичка моего труда, она тоже создаст людям лишнюю улыбку, лишнюю добрую эмоцию. И что есть на самом деле новогоднее настроение.

Смотрите новогоднюю сказку "Звёзды в Сибири" с 5 декабря во всех кинотеатрах страны.

Видео: Piter.tv