Маликовы показали своего новорожденного сына

Елена Маликова в своем Instagram опубликовала фото с новорожденным.

На днях Piter.TV сообщал, что у Дмитрия Маликова родился сын. Об этом рассказал сам Дмитрий в своем Instagram.

Супруге Дмитрия Елене 54 года. Ребенка им выносила и родила суррогатная мать. Малыш родился в одной из клиник Санкт-Петербурга. Певец больше никаких комментариев по поводу рождения наследника не давал. Зато на страничке Елены Маликовой появилась фотография, где запечатлено все счастливое семейство: Дмитрий, Елена, их старшая дочь и у сестры на руках новорожденный сын.

Елена в подписи к фотографии написала, что семья - это команда, и чем больше в ней молодых игроков, тем она сильнее.

Подписчики желают счастья семье и здоровья малышу.

Видео: Дмитрий Маликов

Фото: Елена Маликова