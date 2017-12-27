Дмитрий Маликов рассказал о рождении сына

В Instagram Дмитрия Маликова появилось сообщение о рождении сына.

Дмитрий Маликов к своему дню рождения опубликовал видео, в подписи которого он написал о рождении сына.

Сегодня, 29 января, российскому певцу исполнилось 48 лет. К этой дате он снял видео и разместил его на своей странице в Instagram. В подписи к видео Маликов написал, что у него родился сын.

В СМИ появилась информация, что ребенок выносила супружеской паре Маликовых суррогатная мать. Супруга певца старше его на 7 лет. У них есть 17-летняя дочь Стефания, после рождения которой родители заключили официальный брак. Сам певец больше никаких комментариев не дает по поводу рождения сына.

Видео и фото: Instagram/Дмитрий Маликов