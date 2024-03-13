  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:25
75
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пес забежал в поезд из Петербурга в Великий Новгород. Животное в приюте

0 0

У животного есть ошейник, но нет поводка и намордника.

В поезд №7001 из Петербурга в Великий Новгород на станции Трегубово забежал одинокий пес. У животного есть ошейник, но нет поводка и намордника, сообщили в АО "СЗППК" 4 апреля. 

На конечной питомца передали сотрудникам приюта "Жизнь" на проспекте Александра Корсунова, 32к3. 

Если вы знаете, чей это питомец, просим оказать содействие. Также обращаемся к владельцам собак: пожалуйста, следите за своими питомцами. Они могут представлять потенциальную опасность для пассажиров. 

Пресс-служба АО "СЗППК" 

Ранее произошла похожая ситуация: в Северной столице и Ленобласти искали щенка по кличке Блюм, который сбежал с садового участка в Красном Бору. Пес зашел в первую попавшуюся электричку и мог выйти самостоятельно. Была версия о том, что его высадил охранник. Собаку нашли в Колпинском районе.

Видео, фото: пресс-служба АО "СЗППК" 

Теги: петербург великий новгород, пропала собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии