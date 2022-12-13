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В петербургском метро потерялся рыжий пёс
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В петербургском метро потерялся рыжий пёс

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Хозяина собаки ждут на станции "Адмиралтейская".

Утром понедельника, 9 января, на станции метро "Купчино" нашли рыжую собаку без хозяина. Как сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен", пса доставили на станцию  "Адмиралтейская", сейчас он ждёт там хозяина. 

Позже животное планируют забрать сотрудники службы по передержке. 

Как подчеркнули в подземке, у пса есть ошейник, однако на нём не указан телефон и какие-либо другие данные, по которым можно было бы найти хозяина. 

Ранее мы сообщили о том, что переживший усыпление пес Цезарь из Петербурга обрел семью.

Фото: Telegram / Метро Петербурга

Теги: гуп петербургский метрополитен, пропала собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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