В петербургском метро потерялся рыжий пёс

Хозяина собаки ждут на станции "Адмиралтейская".

Утром понедельника, 9 января, на станции метро "Купчино" нашли рыжую собаку без хозяина. Как сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен", пса доставили на станцию "Адмиралтейская", сейчас он ждёт там хозяина.

Позже животное планируют забрать сотрудники службы по передержке.

Как подчеркнули в подземке, у пса есть ошейник, однако на нём не указан телефон и какие-либо другие данные, по которым можно было бы найти хозяина.

Ранее мы сообщили о том, что переживший усыпление пес Цезарь из Петербурга обрел семью.

Фото: Telegram / Метро Петербурга