В петербургском метро потерялся рыжий пёс

Утром понедельника, 9 января, на станции метро "Купчино" нашли рыжую собаку без хозяина. Как сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен", пса доставили на станцию "Адмиралтейская", сейчас он ждёт там хозяина.
Позже животное планируют забрать сотрудники службы по передержке.
Как подчеркнули в подземке, у пса есть ошейник, однако на нём не указан телефон и какие-либо другие данные, по которым можно было бы найти хозяина.
Ранее мы сообщили о том, что переживший усыпление пес Цезарь из Петербурга обрел семью.
Фото: Telegram / Метро Петербурга
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