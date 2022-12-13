Переживший усыпление пес Цезарь из Петербурга обрел семью

Первый хозяин собаки вызвал на дом частных ветеринаров, которые ввели лекарство для усыпления. Медики выбросили животное.

Пес Цезарь из Петербурга, который пережил усыпление и остался жив, нашел семью. Собака переехала в новый дом. Об этом сообщили в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Напомним, первый хозяин собаки вызвал на дом частных ветеринаров, которые ввели лекарство для усыпления. Затем медики должны были доставить пса в специальный бокс и там кремировать. Но вместо этого, вероятно, просто выбросили на улицу.

Животное обнаружили на улице. Овчарку показали ветеринару, а затем ее забрали в приют на реабилитацию. Собаке вылечили все раны.

Первое время он практически никак не реагировал на происходящее, но теплые сердца работников приюта растопили лёд в душе пёселя. Он оказался очень ласковым и добрым. Пользователь

Позже питомца передали передали хозяйке, которая с самого первого дня, как узнала историю Цезаря, мечтала познакомиться с собакой. Теперь у животного есть любовь, защита и теплый дом.

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Видео: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo