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Заводчик призвала горожан не покупать другим людям животных на Новый год
Сегодня, 15:30
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Заводчик призвала горожан не покупать другим людям животных на Новый год

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Эксперт рассказала, что эти животные  очень сильно привязываются к хозяевам.

Профессиональный заводчик карликовых кроликов Ирина Корнилова призвала петербуржцев не дарить на Новый год другим людям животных. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" она объяснила, почему нельзя этого делать. 

Эксперт рассказала, что эти животные  очень сильно привязываются к хозяевам. Им нужно постоянное внимание и общение. Также питомцы нуждаются в ежедневных прогулках по квартире. Держать кроликов в клетке постоянно неправильно.

Животное в доме – осознанное решение. Зверя нельзя воспринимать как игрушку, предупредила Ирина Корнилова.

Ранее на Piter.tv: по Литейному проспекту бегала лиса.

Фото: Pxhere

Теги: животные, кролики, что нельзя дарить
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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