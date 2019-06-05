Заводчик призвала горожан не покупать другим людям животных на Новый год

Эксперт рассказала, что эти животные очень сильно привязываются к хозяевам.

Профессиональный заводчик карликовых кроликов Ирина Корнилова призвала петербуржцев не дарить на Новый год другим людям животных. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" она объяснила, почему нельзя этого делать.

Эксперт рассказала, что эти животные очень сильно привязываются к хозяевам. Им нужно постоянное внимание и общение. Также питомцы нуждаются в ежедневных прогулках по квартире. Держать кроликов в клетке постоянно неправильно.

Животное в доме – осознанное решение. Зверя нельзя воспринимать как игрушку, предупредила Ирина Корнилова.

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