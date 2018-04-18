По Литейному проспекту бегала лиса

Петербуржцы полагают, что за городом животному нечего есть, поэтому оно прибежало в мегаполис.

В пятницу, 30 декабря, в Петербурге заметили лису. Плутовка бегала по Литейному проспекту. Видео с красавицей опубликовали в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По мнению горожан, это та же лиса, что бегала накануне по льду Невы около Арсенальной набережной. Петербуржцы полагают, что за городом животному нечего есть, поэтому оно прибежало в мегаполис.

Накануне горожане заметили в центре Северной столицы рыжую пушистую лису. Также вчера около "Зенит Арены" прыгал заяц.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер