Около "Газпром Арены" прыгал зайчик – видео

Животное пыталось пробраться на стадион.

Около "Газпром Арены" заметили символ Нового года – пушистого зайца. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Символ года прибежал готовить город к празднику. Как написали подписчики, животное пыталось пробраться на стадион. Многие предположили, что зайчика намеренно привезли на Крестовский остров.

Также сегодня утром в Петербург прибежала лисичка. Она бегала по льду Невы вблизи Арсенальной набережной. Очевидец посчитал, что у плутовки за городом нет еды.

Ранее на Piter.tv: фотоловушка сняла под Петербургом лося с одним рогом.

Видео: Телеграм / Петербург с огоньком