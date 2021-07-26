Около "Газпром Арены" прыгал зайчик – видео

Около "Газпром Арены" заметили символ Нового года – пушистого зайца. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".
Символ года прибежал готовить город к празднику. Как написали подписчики, животное пыталось пробраться на стадион. Многие предположили, что зайчика намеренно привезли на Крестовский остров.
Также сегодня утром в Петербург прибежала лисичка. Она бегала по льду Невы вблизи Арсенальной набережной. Очевидец посчитал, что у плутовки за городом нет еды.
Ранее на Piter.tv: фотоловушка сняла под Петербургом лося с одним рогом.
Видео: Телеграм / Петербург с огоньком
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