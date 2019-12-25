Фотоловушка сняла под Петербургом лося с одним рогом

Как отметил биолог Павел Глазков, не всем животным удаётся избавиться от обоих рогов одновременно.

Под Петербургом фотоловушка автора блога "Каждой твари по паре" Павла Глазкова сняла лося с одним рогом. Как отметил биолог, не всем животным удаётся избавиться от обоих рогов одновременно.

Случается так, что сбросив один, со вторым рогом лось может ходить несколько дней. Это явно доставляет животному дискомфорт, ведь его голова постоянно клонится набок. Павел Глазков, биолог

Как рассказал специалист, лоси, чтобы избавиться от второго рога, активно трутся им о деревья и кусты.

Поэтому от второго рога лось пытается избавиться особо активно. Он усиленно трется им о стволы деревьев или кусты, оставляя характерные затёсы.

В 2022 году в Петербурге насчитали 30 лосей, в Ленинградской области живет около 24 тысяч этих животных.

Ранее стало известно, что оттепель разбудила енотовидных собак в пригороде Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков