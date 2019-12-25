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Оттепель разбудила енотовидных собак в пригороде Петербурга
Сегодня, 8:40
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Оттепель разбудила енотовидных собак в пригороде Петербурга

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Судя по кадрам, два пушистых зверька проснулись и обследовали свою нору.

Оттепель разбудила енотовидных собак в пригороде Петербурга. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Судя по кадрам, два пушистых зверька проснулись и обследовали свою нору.

Съемка ночная и это не случайно, ведь енотовидные собаки активны в темное время суток. Это семейная пара. Еще с осени звери образуют крепкие, стабильные пары и вместе погружаются в зимний сон.

Павел Глазков, биолог

Отмечается, что енотовидная собака – единственная из семейства псовых – спит зимой. Во время оттепели они могут ненадолго проснуться, а при наступлении морозов снова погрузиться в спячку. По данным Павла Глазкова, в Ленобласти обитает более 4,5 тысяч енотовидных собак и одна пара живёт в черте Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: енотовидные собаки, оттепель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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