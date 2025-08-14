  1. Главная
Синоптик Шувалов рассказал, что ждать жителям Москвы от февральской оттепели
По словам эксперта, нулевая температура в регионе установится 13 и 14 февраля.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что ждать жителям Москвы от февральской оттепели. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам эксперта, нулевая температура в регионе установится 13 и 14 февраля. Вместе с ней придет мокрый снег с примесью мороси и дождя. Некоторые синоптики предполагают, что температура может подняться и +1 градуса. На это влияет циклон, центр которого сейчас расположен над Берлином. При этом в конце недели, 15 февраля, температура опустится до -10 градусов.

Также Шувалов предупредил о вероятных скачках атмосферного давления. Он призвал жителей столицы быть аккуратными, поскольку в ближайшее время на дорогах сформируется гололедица. Кроме того, в отельных районах может выпасть ледяной дождь.

