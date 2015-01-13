В центре Петербурга заметили лису – видео

Сегодня утром, 29 декабря, житель Северной столицы заметил вблизи Арсенальной набережной лисичку. Животное бежало по льду Невы. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Рыжая красавица пробегала мимо Смольного. Автор видео отметил, что плутовка пушистая и красивая. Мужчина предположил, что за городом нет еды, поэтому она прибежала в Петербург.
Их в Ленобласти я редко встречал. А тут прям в городе. Видно, совсем есть нечего.
Очевидец
Ранее на Piter.tv: фотоловушка сняла под Петербургом лося с одним рогом.
Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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