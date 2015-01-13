В центре Петербурга заметили лису – видео

Рыжая красавица пробегала около Смольного.

Сегодня утром, 29 декабря, житель Северной столицы заметил вблизи Арсенальной набережной лисичку. Животное бежало по льду Невы. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Рыжая красавица пробегала мимо Смольного. Автор видео отметил, что плутовка пушистая и красивая. Мужчина предположил, что за городом нет еды, поэтому она прибежала в Петербург.

Их в Ленобласти я редко встречал. А тут прям в городе. Видно, совсем есть нечего. Очевидец

Ранее на Piter.tv: фотоловушка сняла под Петербургом лося с одним рогом.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург