В Малом Карлино ввели в эксплуатацию школу на 450 мест

Школа на 450 мест в Малом Карлино примет детей с 1 по 11 классы.

К детскому садику в Малом Карлино 30 декабря присоединилась и школа. Оба образовательных учреждения введены в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Прошлый подрядчик не справился со своими обязательствами. Объекты достаточно долго стояли брошенными, но в прошлом году правительство Ленинградской области привлекло к работам надежного партнера — компанию "Строительный трест" и работы завершились чуть больше чем за год. Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский

Школа на 450 мест в Малом Карлино примет детей с 1 по 11 классы. Детский сад примет 11 групп детей, в том числе 3 ясельные.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области