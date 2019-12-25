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В Малом Карлино ввели в эксплуатацию школу на 450 мест
Сегодня, 11:30
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В Малом Карлино ввели в эксплуатацию школу на 450 мест

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Школа на 450 мест в Малом Карлино примет детей с 1 по 11 классы. 

К детскому садику в Малом Карлино 30 декабря присоединилась и школа. Оба образовательных учреждения введены в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. 

Прошлый подрядчик не справился со своими обязательствами. Объекты достаточно долго стояли брошенными, но в прошлом году правительство Ленинградской области привлекло к работам надежного партнера — компанию "Строительный трест" и работы завершились чуть больше чем за год.

Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский

Школа на 450 мест в Малом Карлино примет детей с 1 по 11 классы. Детский сад примет 11 групп детей, в том числе 3 ясельные. 

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: малое карлино, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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