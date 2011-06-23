Все строительные работы на объекте завершены.

Детский сад на 220 мест в Малом Карлино готовится к вводу в эксплуатацию. Все строительные работы на объекте завершены. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Предыдущий подрядчик не справился и провалил строительство детского сада и школы в Малом Карлино. Ровно год назад правительство Ленинградской области привлекло партера, чтобы завершить работу — компанию "Строительный трест". Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области

Детский сад примет 11 групп детей, в том числе 3 ясельные. Для детей оборудованы актовый и спортивный залы, пищеблок и медицинский кабинет.

Школа на 450 мест в Малом Карлино, которая готова на 80%, примет школьников с 1 по 11 классы. В учреждении разместятся спортивный и актовый залы, кабинеты, библиотека, столовая и медпункт.

В мае в селе Винницы ввели в эксплуатацию детский сад на 95 мест.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области