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Детский сад на 220 мест в Малом Карлино готовится к вводу в эксплуатацию
Сегодня, 13:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Детский сад на 220 мест в Малом Карлино готовится к вводу в эксплуатацию

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Все строительные работы на объекте завершены.

Детский сад на 220 мест в Малом Карлино готовится к вводу в эксплуатацию. Все строительные работы на объекте завершены. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. 

Предыдущий подрядчик не справился и провалил строительство детского сада и школы в Малом Карлино. Ровно год назад правительство Ленинградской области привлекло партера, чтобы завершить работу — компанию "Строительный трест".

Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области

Детский сад примет 11 групп детей, в том числе 3 ясельные. Для детей оборудованы актовый и спортивный залы, пищеблок и медицинский кабинет. 

Школа на 450 мест в Малом Карлино, которая готова на 80%, примет школьников с 1 по 11 классы. В учреждении разместятся спортивный и актовый залы, кабинеты, библиотека, столовая и медпункт. 

В мае в селе Винницы ввели в эксплуатацию детский сад на 95 мест.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: детский сад, малое карлино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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