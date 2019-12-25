В селе Винницы ввели в эксплуатацию детский сад на 95 мест

Открыть его планируется летом.

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 95 мест в селе Винницы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Новый детсад проходит процедуру регистрации и получения лицензии на образовательную деятельность. Открыть его планируется летом.

В учреждении есть бассейн, спортивный, тренажерный и музыкальный залы, кабинет психолога. В саду могут сформировать пять групп, включая ясельную.

Детский сад построен в рамках государственной программы "Современное образование Ленинградской области". Стоимость работ составила около 175 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Парголово к 2029 построят жилой квартал со школами и детскими садами.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти