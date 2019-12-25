В Парголово к 2029 построят жилой квартал со школами и детскими садами

На участке появится 5 жилых домов.

Члены правительства вместе с губернатором Александром Бегловым утвердили проект планировки и межевания нового квартала в Парголово. Решение было принято на совещании 4 апреля, сообщила пресс-служба Смольного.

Новый квартал ограничен дорогой в Каменку, Михайловской дорогой и тремя проектируемыми улицами. Проект предусматривает строительство пяти многоэтажных жилых домов. В одном из них разместят детский сад на 110 мест. Беглов отметил, что ввод жилья должен происходить вместе со строительством инфраструктурных объектов.Компания-застройщик обещает до 2025 года построить две улицы в связке с дорогой на Каменку и Михайловской дорогой и передать их безвозмездно городу. Кроме того, до 2025 года инвестору предстоит подготовить документацию по строительству автомобильного путепровода через железнодорожные пути Выборгского направления.

Кроме того, на территории построят два детских сада на 280 и 380 мест, школы на 1550 мест и поликлиники на 340 посещений в смену. Строительство профинансирует инвестор. Также в планах физкультурно-оздоровительный комплекс, 4 гаража, объекты инженерной инфраструктуры. Квартал должен быть готов к 2029 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Парголово построят новый храм.

Фото: администрация Петербурга